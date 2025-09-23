Germania: Deutsche Bahn e Saarland migliorano il trasporto locale porta a porta

Trasporto pubblico locale porta a porta senza dover ricorrere alla propria auto: questo è l’obiettivo della “Regione modello per la mobilità integrata nel Saarland”, inaugurata oggi a Saarbrücken dal Ministero dell’Ambiente, del Clima, della Mobilità, dell’Agricoltura e della Tutela dei Consumatori del Saarland (MUKMAV) e dalla Deutsche Bahn (DB).

Le prime stazioni saranno le nuove stazioni di noleggio per biciclette e monopattini elettrici presso l’Università del Saarland a Saarbrücken e presso le stazioni ferroviarie di Dudweiler e Scheidt. Queste opzioni di mobilità integrano la rete ferroviaria ben sviluppata del Saarland, che entro la fine del 2026 sarà ampliata con una rete S-Bahn, consentendo alle linee principali di circolare ogni 20 minuti. Nuove opzioni di mobilità saranno gradualmente aggiunte in altre località. Queste potrebbero includere biciclette a noleggio, trasporto su richiesta o parcheggi per biciclette sicuri, nonché linee di autobus Plus o express.

