Genova, Winter Park: divertimento di fine stagione a prezzi scontati

L’edizione 2025/26 del Winter Park Genova sta per chiudere i battenti e lo fa in grande stile. Da venerdì 16 a domenica 18 gennaio, i visitatori potranno approfittare dei saldi finali: oltre 100 attrazioni per grandi e piccini saranno disponibili con sconti variabili dal 20% al 50%, a discrezione dei singoli operatori.

Il Winter Park Genova è allestito nella Darsena di Genova, a Ponte Parodi, e rimarrà aperto fino a domenica 18 gennaio. Gli orari di apertura sono dalle 15:00 alle 24:00 nei giorni feriali e dalle 10:30 alle 24:00 nei giorni festivi. L’ingresso avviene esclusivamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari.





