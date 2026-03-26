Genova, weekend di primavera tra musei e avventura: cacce al tesoro, visite notturne e attività alla Lanterna

Un fine settimana all’insegna della scoperta, tra storia marittima, giochi per famiglie e percorsi suggestivi: sabato 28 e domenica 29 marzo Genova propone un ricco programma di iniziative tra il Galata Museo del Mare e la Lanterna di Genova, due dei luoghi simbolo della città.

Al Galata, nel pomeriggio di entrambe le giornate (dalle 15 alle 18), spazio alla “Caccia al Tesoro di Primavera”, pensata per bambini e famiglie. Un percorso interattivo tra le sale del museo guiderà i partecipanti attraverso indizi, prove pratiche e attività legate al mondo della navigazione: dal riconoscimento delle spezie ai nodi marinari, fino alla scoperta di un messaggio segreto. L’esperienza si conclude con una merenda e una sorpresa a tema, realizzata in collaborazione con il marchio Pesto di Prà.

Sabato sera il museo cambia volto con “Notte di Mare e Memorie”, una visita guidata in notturna (dalle 21) che si sviluppa tra luci soffuse e torce. I visitatori saranno accompagnati in un viaggio immersivo tra le galee genovesi, tra racconti e atmosfere evocative che riportano alla Genova del Seicento. Ideato e condotto dal direttore Pierangelo Campodonico, il percorso punta a offrire un’esperienza coinvolgente e quasi teatrale, capace di restituire il lato più affascinante e meno noto della città.

Domenica 29 marzo le attività si spostano all’aperto, alla Lanterna, con “La Lanterna… a pezzi!”, un’iniziativa dedicata alle famiglie. Tra mura antiche, alberi e fortificazioni, i partecipanti saranno chiamati a cercare e ricomporre frammenti simbolici della lunga storia del faro, risalente a quasi nove secoli fa. Un modo originale per scoprire curiosità e segreti del monumento più caro ai genovesi.

Intanto, torna completamente percorribile anche la passeggiata che conduce alla Lanterna, riaperta dopo i lavori legati al tunnel sub-portuale. Un’occasione in più per vivere uno dei percorsi panoramici più suggestivi affacciati sul porto.

Le iniziative rientrano nel progetto “Insieme per la Lanterna”, sostenuto da realtà come Gruppo Finsea, PSA Italy, Fondazione Carige e Fondazione Compagnia di San Paolo, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e marittimo della città.

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