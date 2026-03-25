Ethan, sei anni e un sogno in passerella: il piccolo Mister Baby che conquista Sanremo

A soli sei anni, il piccolo genovese Ethan ha già dimostrato che l’autismo non può fermare i sogni. Il bimbo (foto dal profilo Instagram), rientrante nello spettro autistico, ha conquistato il titolo di Mister Baby Mondo Italia a Sanremo, stupendo tutti con la sua spontaneità, il sorriso contagioso e la naturalezza nel portamento.

La diagnosi, livello due, inizialmente -scrive il Secolo XIX - ha spaventato i genitori, Florida e Ilir, che avevano notato qualche ritardo nella comunicazione del figlio. Con terapie, sport e stimoli mirati, Ethan ha iniziato a esprimersi e socializzare. La vera svolta è arrivata con la moda: grazie all’agenzia Jasmin's Cinema Moda and Dance, ha iniziato a partecipare a concorsi e sfilate, migliorando il suo linguaggio, la sicurezza e la capacità di relazionarsi.

La vittoria a Sanremo ha confermato il talento e la determinazione del piccolo: la giuria ha premiato la sua autenticità e la sua bellezza naturale. Il futuro è già pieno di nuove opportunità: casting a Milano, possibili set televisivi e cortometraggi.

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