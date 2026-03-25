Nuova rete lat Liguria: rafforzare l'accoglienza turistica attraverso la tecnologia

E' l'obiettivo di 'Nuova rete Iat Liguria', evento organizzato da Regione Liguria e che ha visto la partecipazione di sindaci e amministratori di tutti i Comuni e i rappresentanti di tutti gli oltre 100 uffici turistici liguri.

Tutti insieme anche per costruire il prossimo passo del sistema Iat (Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica) ligure.

"La nuova rete Iat Liguria è un progetto strategico che mette al centro il territorio, le comunità locali e l'esperienza del turista: con questo percorso - ha detto l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi - vogliamo rafforzare il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti, valorizzare le eccellenze locali e rendere l'accoglienza sempre più efficiente, digitale e accessibile".

All'incontro è stato presentato il software gestionale (Dms) che gestisce in modo integrato i processi di informazione, accoglienza e promozione, coordinando contenuti, dati e servizi turistici in un'unica piattaforma gestionale. Si tratta dello strumento che permetterà agli operatori turistici di avere informazioni sempre aggiornate e affidabili consentendo un lavoro più veloce ed efficiente e promuovendo in modo coordinato l'intero territorio ligure.