Genova, volo salvavita per una neonata: trasferita da Sassari al Gaslini

Una neonata è stata trasferita nella notte dall’Ospedale Santissima Annunziata di Sassari all’Istituto Giannina Gaslini di Genova per ricevere cure specialistiche.

Il trasporto è stato effettuato con un velivolo del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, partito da Ciampino e atterrato ad Alghero prima di riprendere il volo verso Genova con a bordo la piccola paziente e un’équipe medica.

Una volta giunta all’aeroporto ligure, la bambina è stata trasferita in ambulanza fino all’ospedale pediatrico genovese.

