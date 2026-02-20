Genova, volo salvavita per una neonata: trasferita da Sassari al Gaslini
di Redazione
Una neonata è stata trasferita nella notte dall’Ospedale Santissima Annunziata di Sassari all’Istituto Giannina Gaslini di Genova per ricevere cure specialistiche.
Il trasporto è stato effettuato con un velivolo del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, partito da Ciampino e atterrato ad Alghero prima di riprendere il volo verso Genova con a bordo la piccola paziente e un’équipe medica.
Una volta giunta all’aeroporto ligure, la bambina è stata trasferita in ambulanza fino all’ospedale pediatrico genovese.
