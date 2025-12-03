Genova: volevano vedere i figli allontanati dal tribunale dei minori e aggrediscono i medici

Si sono presentati all’ospedale Gaslini per vedere i figli di 12 e 13 anni, che il Tribunale per i minorenni di Genova aveva disposto di allontanare da casa. All’arrivo dei carabinieri, chiamati dal personale sanitario, la coppia ha reagito con forte agitazione: l’uomo è stato immobilizzato con il taser e i due sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo la ricostruzione dei militari, la coppia era sottoposta da ottobre a un provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale per maltrattamenti. Nel pomeriggio di ieri, arrivati in ospedale, hanno aggredito verbalmente i medici e disturbato il regolare servizio del pronto soccorso. L’uomo ha anche estratto un coltello minacciando di ferirsi.

La pm Eugenia Menichetti ha chiesto la convalida del fermo, ma ha disposto la scarcerazione.

