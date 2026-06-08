Genova, a Villa Lo Zerbino l'Ordine dei Medici premia 50, 60 e 70 anni di carriera

Grande partecipazione a Villa Lo Zerbino, a Genova, per la cerimonia organizzata dall'Ordine dei Medici della Liguria. Un momento di incontro e riconoscimento dedicato a chi ha fatto la storia della sanità locale, con la consegna delle onorificenze ai professionisti che hanno tagliato il traguardo dei 50, 60 e 70 anni dal conseguimento della laurea. Tra i premiati anche Guido Nicolò, il padre dell'assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò.

A fare gli onori di casa Alessandro Bonsignore, presidente dell'Ordine, che ha evidenziato l'importanza e lo spirito della ricorrenza: "È la giornata nella quale si vuole manifestare riconoscenza e gratitudine a tanti professionisti che per molti anni hanno dato lustro alla medicina genovese e ligure a livello locale, nazionale e internazionale".

I grandi numeri testimoniano il valore storico dell'appuntamento. Sono stati premiati oltre 200 medici per i 50 anni di laurea, 29 per il traguardo dei 60 anni e 3 veterani assoluti a quota 70 anni. Una menzione d'onore speciale è stata riservata a due colleghi che hanno raggiunto i 100 anni di età. "È un piacere averli con noi in questa giornata di festa", ha aggiunto Bonsignore, sottolineando come l'evento voglia "mettere insieme lo sforzo di chi oggi è ancora pienamente attivo nel Servizio Sanitario Nazionale e coloro che hanno dato, e in alcuni casi danno ancora, un contributo decisivo alla sanità italiana."

A fargli eco è il vicepresidente dell'Ordine, Federico Pinacci, che ha ricordato il significato profondo di un appuntamento che si rinnova con successo da circa sette anni: "L'obiettivo è riconoscere l'impegno e la dedizione al lavoro a queste professionalità".

Dietro la parata di sorrisi c'è anche una complessa macchina logistica. "È un evento impegnativo," ha confermato Pinacci, "deve quadrare tutto in ultimo, compreso il meteo, tra caldo, freddo e un anno in cui abbiamo preso persino la pioggia. Ma lo facciamo con grande soddisfazione e contiamo di replicarlo sempre".

La giornata si conferma prima di tutto un momento di rete e condivisione per l'intera comunità medica, arricchito dalla presenza di autorità istituzionali e accademiche, tra cui il direttore del corso di laurea in Medicina. Non è mancata una battuta sul futuro da parte del vicepresidente: "Mi sono laureato nel 1980, quindi tra non molto toccherà anche a me sedermi tra i premiati".

La cerimonia ha visto una scaletta scorrevole per accogliere tutti gli oltre 200 premiati: ogni medico è stato chiamato e ha ricevuto il riconoscimento da una coppia di autorità presenti, per poi immortalare il momento con le foto di rito. La festa intergenerazionale si è poi chiusa con un cocktail celebrativo dedicato ai medici e ai loro accompagnatori.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.