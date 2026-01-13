Genova, Via Balbi: riapre al transito dei veicoli autorizzati
di Redazione
Conclusa la prima fase dei lavori: confermato il limite di 30 km/h e nuove disposizioni fino al 31 gennaio.
Terminata la prima fase dei lavori di realizzazione del nuovo cavidotto nel quadro del progetto dei 4 Assi del Trasporto Pubblico Locale, da questa mattina via Balbi riapre nuovamente al transito dei veicoli autorizzati.
Contestualmente alla riapertura, viene confermato il limite dei 30 km/h di velocità massima per tutti i veicoli.
Nel dettaglio, ecco le nuove prescrizioni in vigore in via Balbi e nelle strade limitrofe fino alle ore 24.00 del 31 gennaio:
- via Balbi:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h
2. senso unico di marcia per la direzione ponente con transito consentito alle categorie autorizzate, ai veicoli diretti alle proprietà laterali carrabili, alle diramazioni stradali e a via Arsenale di Terra, con accesso da piazza della Nunziata;
3. sul lato monte, nel tratto compreso tra via Arsenale di Terra e piazza Acquaverde è istituito ulteriore stallo di sosta riservato a veicoli al servizio o in uso a persone con impedita o ridotta capacità motoria in possesso del contrassegno speciale ed esponenti il medesimo sul veicolo stesso e area di sosta riservata ai veicoli della Polizia di Stato con orario 00.00-24.00 e la sanzione accessoria della rimozione forzata per le altre categorie di veicoli.
- via Arsenale di Terra:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h
2. sul lato mare è istituito un settore di sosta, con disposizione rasente, riservato ai veicoli della Polizia di Stato con orario 00.00/24.00 e la sanzione accessoria della rimozione forzata per le altre categorie di veicoli.
- salita della Provvidenza:
obbligo di svolta a destra per i veicoli in marcia da monte verso mare all’intersezione con via Balbi.
