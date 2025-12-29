Genova: via alla costruzione del mega-palco in Piazza della Vittoria per il Capodanno con i Pinguini Tattici Nucleari

È in fase di allestimento il grande palco di piazza della Vittoria che, la sera del 31 dicembre, ospiterà il concerto di Capodanno con i Pinguini Tattici Nucleari per salutare l’arrivo del 2026. I tecnici sono al lavoro già dallo scorso fine settimana per preparare l’area che farà da cornice all’evento gratuito promosso dal Comune di Genova e organizzato da Rst Events.

Il programma dei festeggiamenti prenderà il via già domani, martedì 30 dicembre, al Porto Antico. Dalle 21.30 Calata Falcone Borsellino si trasformerà in un grande dancefloor a cielo aperto, a ingresso libero, con il dj set di Albertino, storico protagonista della musica dance italiana.

Il 31 dicembre, sempre dalle 21.30, piazza della Vittoria ospiterà la serata principale tra musica e spettacolo, condotta da Serena Garitta e Samu Mara. Dopo il warm-up dj set, salirà sul palco Chiamamifaro, progetto musicale di Angelica Gori, che aprirà il concerto con il suo sound pop contemporaneo. Alle 22.30 è atteso il live dei Pinguini Tattici Nucleari, che accompagnerà il pubblico fino al countdown di mezzanotte.

Dopo il brindisi di inizio anno e gli auguri dal palco della sindaca Silvia Salis, la festa continuerà con il Genova 2026 Party: dalle 00.10 fino alle 2.30 il duo Fel, insieme a Luke, proporrà una lunga sessione di musica techno ed elettronica per proseguire i festeggiamenti nelle prime ore del nuovo anno.

