Genova: via alla costruzione del mega-palco in Piazza della Vittoria per il Capodanno con i Pinguini Tattici Nucleari
di R.C.
La città si prepara alla celebrazione del nuovo anno con il concerto gratuito dei Pinguini Tattici Nucleari. Previsto anche il dj set al Porto Antico il 30 dicembre
È in fase di allestimento il grande palco di piazza della Vittoria che, la sera del 31 dicembre, ospiterà il concerto di Capodanno con i Pinguini Tattici Nucleari per salutare l’arrivo del 2026. I tecnici sono al lavoro già dallo scorso fine settimana per preparare l’area che farà da cornice all’evento gratuito promosso dal Comune di Genova e organizzato da Rst Events.
Il programma dei festeggiamenti prenderà il via già domani, martedì 30 dicembre, al Porto Antico. Dalle 21.30 Calata Falcone Borsellino si trasformerà in un grande dancefloor a cielo aperto, a ingresso libero, con il dj set di Albertino, storico protagonista della musica dance italiana.
Il 31 dicembre, sempre dalle 21.30, piazza della Vittoria ospiterà la serata principale tra musica e spettacolo, condotta da Serena Garitta e Samu Mara. Dopo il warm-up dj set, salirà sul palco Chiamamifaro, progetto musicale di Angelica Gori, che aprirà il concerto con il suo sound pop contemporaneo. Alle 22.30 è atteso il live dei Pinguini Tattici Nucleari, che accompagnerà il pubblico fino al countdown di mezzanotte.
Dopo il brindisi di inizio anno e gli auguri dal palco della sindaca Silvia Salis, la festa continuerà con il Genova 2026 Party: dalle 00.10 fino alle 2.30 il duo Fel, insieme a Luke, proporrà una lunga sessione di musica techno ed elettronica per proseguire i festeggiamenti nelle prime ore del nuovo anno.
