Genova, via ai lavori per la pulizia dei rivi e gli sfalci nei torrenti. Ma l'opposizione punta il dito: "La Giunta si dimentica del Medio Levante"

Dal Comune di Genova arrivano 2 milioni di euro aggiuntivi destinati ad A.S.Ter per portare a termine la consueta campagna stagionale di pulizia e manutenzione dei rivi cittadini, un’attività pianificata con continuità durante tutto l’anno e mirata a garantire la sicurezza idraulica del territorio. Il cronoprogramma ha previsto interventi di sfalcio dal mese di luglio fino a fine settembre, con operazioni mirate di taglio della vegetazione, sgombero delle vasche di accumulo e riprofilatura degli alvei.

«Il nostro è un territorio estremamente fragile – dice l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Ferrante – e vogliamo correre per non farci trovare impreparati nei mesi autunnali che tradizionalmente sono quelli che raccolgono le maggiori precipitazioni. Queste operazioni serviranno a ridurre il rischio idraulico e a metterci nelle condizioni di affrontare eventuali allerte con maggiore attenzione. L’orografia della nostra città ci impone di agire in maniera strategica e ci impone di farlo anche tenendo conto delle biodiversità della flora e della fauna dei nostri rivi, un aspetto questo sul quale stiamo puntando molto».

«La manutenzione dei rivi è un impegno costante e strategico per la sicurezza della città – aggiunge Francesca Aleo, direttrice generale di A.S.Ter -. Operiamo con un approccio tecnico e scientifico, che coniuga la riduzione del rischio idraulico con la tutela ambientale. L’attenzione alle situazioni più critiche, unite a una programmazione rigorosa, ci permette di intervenire in modo puntuale ed efficace, anche grazie alla collaborazione con le altre strutture comunali e alla professionalità delle nostre squadre operative».

Per quanto riguarda gli interventi, quelli più complessi riguarderanno le vasche di accumulo, come nel caso del rio Rondinella, del rio Ottonelli, dei colatori di via Vezzani e via Gastaldi e del rio dei Servi, dove sarà impiegato anche lo scavatore a risucchio per la rimozione dei sedimenti.

Tutti gli interventi saranno portati avanti tenendo conto dell’importanza della vegetazione negli alvei: le piante presenti lungo i corsi d’acqua, infatti, se gestite correttamente, svolgono un ruolo fondamentale nella stabilità degli argini. Apparati radicali e rizomi contribuiscono a trattenere il terreno e ridurre l’erosione, migliorando al contempo la qualità dell’acqua grazie alla filtrazione naturale dei sedimenti. Studi e best practice internazionali dimostrano che una copertura vegetale equilibrata favorisce la biodiversità, rallenta la velocità delle acque e riduce il rischio di fenomeni di dissesto. Tuttavia, la vegetazione va periodicamente controllata e contenuta per prevenire ostruzioni al deflusso e accumuli pericolosi in caso di piogge intense.

Il calendario degli interventi

Il piano 2025 comprende, tra gli altri, lavori già eseguiti nel mese di luglio, come gli interventi sulle vasche del rio Molinassi, rio Figoi, rio Fegino e rio Rondinella

In agosto, completati gli sfalci lungo il rio Branega e il torrente Torbella, sono previsti o in corso gli interventi per rio Marotto, il torrente Fereggiano, il torrente Polcevera, il torrente Bisagno, il torrente Geirato e il torrente Trasta, oltre agli sgomberi delle vasche di accumulo per il rio Ottonelli ed il colatore S.N. di via Vezzani e via Gastaldi.

A settembre, oltre alla pulizia delle vasche per il rio dei Servi, è in calendario lo sfalcio dei torrenti Sturla e Ruscarolo.

Nelle prossime settimane gli uffici tecnici comunali e A.S.Ter effettueranno dei sopralluoghi congiunti per verificare l’andamento dei lavori in corso.

Polemica - Tra i consiglieri d'opposizione tuttavia c'è chi sottolinea una mancanza d'attenzione. Scrive Federico Bogliolo, presidente del Municpio Levante e coord. di Vince Genova: "Apprendiamo a mezzo stampa, come spesso accade con questa Giunta, che il Comune di Genova ha avviato la pulizia dei rivi in previsione dell’autunno e della c.d. Stagione delle piogge. Nel ringraziare la sindaca Salis per questo suo tempestivo intervento, spiace constatare la completa assenza dal programma di tutte le manutenzione per i rivi del Municipio Levante ad eccezione del torrente Sturla che nel comunicato viene citato per ultimo a settembre. Completamente assente ogni tipo di pulizia, ogni tipo di sfalcio, ogni tipo di azione con finalità di prevenzione sui Rii come il Rio Bagnara, il Torrente Nervi, il Rio Priaruggia, il Rio Castagna e il Rio san Pietro. Per non parlare di tutti Bei sulle alture.

Voglio pensare che sia semplicemente una svista, data forse dalla fretta di redigere il programma o forse dai pochi mesi di amministrazione della città. Se solo questo programma fosse stato condiviso con i Municipi nei giorni scorsi si sarebbe potuto evitare un piano che a Levante è di gran lunga insufficiente.

Sarà mia cura, affinché i cittadini del levante vengano tutelati come gli altri, spiegare alla Sindaca, nel corso del nostro prossimo imminente incontro, l’importanza che anche i rivi del levante hanno. A tal proposito, voglio ringraziare Aster con con cui c’è sempre stato stato un dialogo costruttivo e sono sicuro ci sarà anche in futuro. Va da sè che le indicazioni sugli interventi da fare arrivano dal Comune e in questo senso mi muoverò”.

