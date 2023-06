Genova, vetrina spaccata e incasso rubato nel negozio 'Mielaus' dei vicoli

Vetrina spaccata e incasso rubato: brutto risveglio questa mattina per i gestori del negozio 'Mielaus' in vico della Rosa, nel centro storico di Genova, dove nella notte si è verificato un furto con scasso.

Dalle immagini che lo stesso gestore ha pubblicato sulla propria pagina Facebook, si capisce come i ladri abbiano utilizzato un tombino della strada per spaccare la vetrata del negozio, accedervi e rubare il denaro dalla cassa.

Il fatto si erà già verificato in passato. La denuncia arriva dallo stesso proprietario del negozio, Andrea Piccardo, che scrive su Facebook: "Stamattina il rientro è di nuovo drammatico. Non so più come dirlo. Rimetteremo tutto a posto e come sempre faremo il nostro dovere ma mi pare molto chiaro che così non è plausibile lavorare.

"Avete capito che i pattuglioni e le bardature da g.i.joe non servono a niente?" (Piccardo fa riferimento ai personaggi della Global Integrated, Joint Operating Entity, ovvero: "Entità operativa congiunta globale integrata")

Non si chiede un trattamento di favore ma il minimo sindacale, un minimo di assistenza. Abbiamo bisogno di ascolto e di capire che dove l'amministrazione ha alzato bandiera bianca, è stata sostituita da disperazione e povertà.

La paventata repressione non ha sortito risultati, il piano carruggi non serve, i patti di sussidiarietà fatti così sono del tutto inutili. Si può tornare a ragionare insieme o è chiedere troppo?", conclude Piccardo anche per chiedere risposte al comune di Genova