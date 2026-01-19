Genova: venerdì celebrazioni in memoria di Guido Rossa

Sono diversi gli eventi organizzati e promossi in occasione delle celebrazioni in ricordo di Guido Rossa. Venerdì, a partire dalle ore 10, presso i magazzini generali delle Acciaierie d’Italia, a Cornigliano, è in programma un incontro a cui prenderanno parte la sindaca Silvia Salis, il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, l'Arcivescovo di Genova Marco Tasca e Stefano Rebora di Music for Peace. L'evento sarà aperto da Armando Palombo, RSU ADI in AS, saluti della direzione ADI in AS. Le conclusioni, invece, saranno affidate a Maurizio Landini, Segretario Generale Cgil.

Alle ore 12, in via San Giovanni d’Acri 6, presso la Camera del Lavoro di Genova, avverrà una commemorazione a cura della Camera del Lavoro di Genova in ricordo di Guido Rossa, operaio e sindacalista, assassinato nel 1979 per mano delle Brigate Rosse. La cerimonia si svolgerà presso il monumento a lui dedicato. Un momento di raccoglimento e riflessione per ricordare una figura che ha pagato con la vita la scelta di difendere i valori della libertà, del lavoro e della democrazia. Insieme a Vanda Valettini funzionaria della Camera del Lavoro di Genova e Massimo Bisca presidente ANPI Genova interverrà il Segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Parteciperanno alcune classi delle scuole superiori genovesi, a testimonianza dell’importanza di trasmettere alle nuove generazioni la memoria e il significato dell’impegno di Guido Rossa. Prima della cerimonia gli studenti visiteranno la Casa del Sindacato, per conoscere da vicino la struttura, le attività e il ruolo del sindacato nella tutela dei diritti. Successivamente le classi saranno accompagnate dalla curatrice Gigliola Novali nella visita guidata alla Quadreria Cgil Enrico Bruno Novali attraverso un percorso che porterà i ragazzi alla lettura delle opere d’arte, tra quadri e sculture, soffermandosi in particolare su quelle che hanno trovato ispirazione nella figura di Guido Rossa.

Alle 14.30 in piazza Piccapietra, invece, Cgil Cisl e Uil ricordano quello che il sacrificio di Guido Rossa rappresenta per tutto il mondo del lavoro, un esempio di coraggio e di senso di responsabilità e giustizia, ideali imprescindibili che non perdono, bensì assumono valore con il trascorrere del tempo.

