Genova: va a scuola con una pistola scacciacani. Denunciato 16enne

Questa mattina i Carabinieri delle stazioni di Genova Sestri Ponente e Sampierdarena, insieme al Nucleo Radiomobile di Genova, hanno deferito in stato di libertà un ragazzo di 16 anni per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

L’intervento è scattato dopo che il dirigente scolastico dell’Ipsia “Attilio Odero” aveva segnalato al 112 la presenza del giovane con un’arma all’interno dell’istituto. Durante i controlli, i militari hanno accertato che il ragazzo possedeva una pistola scacciacani a salve priva del previsto tappo rosso.

Al termine delle formalità, il minorenne è stato denunciato e affidato alla madre, come disposto dalla Procura per i Minorenni di Genova.

