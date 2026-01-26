Genova. Ruba all'interno di un'auto. Recuperata refurtiva per 2500 euro

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 44enne marocchino senza dimora per furto aggravato.

Domenica mattina una volante è intervenuta in via di Francia per una segnalazione di furto a bordo di un'autovettura in sosta.

Poco prima un cittadino aveva notato un soggetto che aveva rotto il vetro di una macchina per asportare qualcosa e occultarla dentro ad un borsone. Gli agenti sono immediatamente accorsi sul luogo e hanno identificato un uomo che, appiedato, si stava dirigendo verso via Cantore con lo stesso borsone descritto dal richiedente. Fermato per un controllo, il soggetto aveva con sè una dozzina di paia di scarpe da ginnastica e due smarthphone del valore di circa 2.500 euro. Gli operatori hanno rintracciato il proprietario dell'auto che ha riconosciuto e recuperato la refurtiva. Il 44enne è stato tratto in arresto e verrà giudicato con rito direttissimo.

