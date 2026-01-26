Struppa. Avaria del freno a mano: furgone precipita nel Rio Torbido

A seguito dell'avaria del freno a mano, un furgone ha scardinato una ringhiera, ed è precipitato, senza nessuno a bordo, nel sottostante torrente Rio Torbido, nel quartiere di Struppa. Sono in corso le operazioni di recupero del mezzo. Nel frattempo la Polizia Locale è al lavoro per rimettere in sicurezza la strada attraverso il posizionamento di new jersey.

