Struppa. Avaria del freno a mano: furgone precipita nel Rio Torbido
di Redazione
17 sec
A seguito dell'avaria del freno a mano, un furgone ha scardinato una ringhiera, ed è precipitato, senza nessuno a bordo, nel sottostante torrente Rio Torbido, nel quartiere di Struppa. Sono in corso le operazioni di recupero del mezzo. Nel frattempo la Polizia Locale è al lavoro per rimettere in sicurezza la strada attraverso il posizionamento di new jersey.
