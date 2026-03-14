Morte sul lavoro a Bolzaneto: indagati i titolari delle due aziende coinvolte

La Procura di Genova ha aperto un fascicolo sull’incidente sul lavoro costato la vita a Paolo Gaggero, l’operaio di 61 anni morto lunedì 9 marzo all’interno del capannone della ditta di serramenti Sva, in via Sardonella, nel quartiere di Genova Bolzaneto.

Nel registro degli indagati sono stati iscritti i titolari delle due aziende coinvolte nella movimentazione del macchinario che ha provocato la tragedia: il responsabile della Sva, società per cui lavorava la vittima, e quello della Fr, impresa con sede a Mignanego. Il reato ipotizzato dagli inquirenti è omicidio colposo.

L’iscrizione nel registro degli indagati rappresenta un atto dovuto, necessario per consentire ai due imprenditori di partecipare con propri consulenti agli accertamenti tecnici disposti dalla magistratura. Tra questi rientra anche l’autopsia sul corpo dell’operaio, prevista per oggi.

L’incidente si è verificato intorno alle 10.30 del mattino durante le operazioni di spostamento di una pressa industriale del peso di diverse tonnellate. Secondo una prima ricostruzione, Gaggero stava lavorando insieme ad alcuni colleghi per sollevare il macchinario utilizzando dei martinetti, strumenti impiegati per alzare carichi molto pesanti.

Una volta sollevata, la pressa avrebbe dovuto essere posizionata su appositi carrelli con ruote, i cosiddetti carri armati, portati sul posto dall’azienda acquirente, la Fr. Durante questa delicata fase qualcosa però è andato storto: il macchinario si è improvvisamente ribaltato, travolgendo e schiacciando l’operaio, che è morto sul colpo.

Le indagini sono coordinate dalla pm Gabriella Dotto e affidate agli specialisti dello Psal (Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro), che stanno cercando di ricostruire con precisione dinamica e eventuali responsabilità legate alla tragedia.

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