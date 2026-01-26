Genova: indagato docente di sostegno. Mandava mail minatorie a preside e docenti

Avrebbe creato numerosi account email fingendosi una collega per minacciare il preside e altri insegnanti della scuola, con l’obiettivo di ottenere il ruolo di coordinatore degli insegnanti di sostegno. Per questo un docente di 40 anni è stato indagato dalla Procura di Genova.

L’uomo è accusato di stalking, diffamazione, calunnia e sostituzione di persona. L’indagine, coordinata dalla pm Sabrina Monteverde, ha portato all’invio dell’avviso di conclusione delle indagini e al trasferimento del professore in un altro istituto.

I fatti risalgono al periodo compreso tra dicembre 2024 e aprile 2025, quando al preside e ai docenti di una scuola della Vallescrivia hanno iniziato ad arrivare email contenenti minacce di morte e insulti, apparentemente inviate da un’insegnante dell’istituto e da un suo familiare. Messaggi intimidatori sono stati trovati anche sulle cattedre e nelle cassette della posta, alcune delle quali danneggiate.

In un primo momento lo stesso docente indagato si era presentato in commissariato indicando una collega come presunta responsabile delle minacce, sostenendo che il movente fosse legato alla nomina del coordinatore di sostegno. Le indagini della polizia postale, attraverso l’analisi degli indirizzi email e delle comunicazioni, hanno però permesso di risalire al reale autore delle minacce.

