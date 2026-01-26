Arenzano: spaccata in un negozio. Arrestati due marocchini

I carabinieri di Arenzano e Prà hanno arrestato due cittadini marocchini di 45 e 47 anni, già noti, per furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale con spaccata. Alcuni passanti in via Vittorio Veneto, nella località rivierasca, hanno notato i due individui a volto coperto intenti a infrangere la vetrina di un esercizio commerciale con un tombino. Le forze dell'ordine sono intervenute all'interno del negozio, mentre uno dei due malfattori stava rubando il fondo cassa. Il complice ha invece tentato la fuga ma è stato catturato dopo una collutazione.









