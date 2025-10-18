Pra’, cade mentre cerca di salire su un bus e muore: aveva 62 anni

Tragedia nella serata di giovedì in via Prà, nel ponente genovese, dove un uomo di 62 anni è morto dopo essere caduto a terra mentre cercava di salire su un autobus. Secondo le prime ricostruzioni della sezione Infortunistica della Polizia Locale, l’uomo sarebbe stato urtato lateralmente dal mezzo in movimento.

Il conducente del bus si era appena fermato per dare la precedenza a un pedone che attraversava la strada. Quando il sessantaduenne è arrivato in prossimità del marciapiede, l’autobus ha ripreso la marcia. A quel punto, l’uomo avrebbe iniziato a bussare sul vetro laterale, all’altezza della portiera centrale, nel tentativo di farsi notare e salire a bordo. Nel farlo, avrebbe perso l’equilibrio ed è caduto, probabilmente dopo un contatto con il veicolo.

I soccorsi sono arrivati in pochi minuti, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona e del bus per ricostruire l’accaduto. La Procura di Genova, con il pubblico ministero Marco Zocco, valuta l’eventuale disposizione dell’autopsia per accertare le cause esatte del decesso.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.