Genova, una scuola prende il nome di Mirko Vicini, vittima del Ponte Morandi

Il ricordo di Mirko Vicini, una delle 47 vittime del crollo del Ponte Morandi, si lega oggi a un nuovo simbolo della città. La scuola dell’infanzia ex Don Bosco di Coronata è stata ufficialmente intitolata a lui, prendendo il nome di “La Girandola di Mirko”. Un gesto carico di significato per la comunità e per la madre Paola Vicini, maestra nell’istituto. Durante la cerimonia è stata anche inaugurata la nuova sezione Primavera, “I Fiorellini”, dedicata ai bambini dai 24 ai 36 mesi.

Cerimonia – L’evento, sentito e partecipato, ha visto la presenza di autorità locali, tra cui l’assessore alle Politiche dell’istruzione Francesca Corso. «È stato per me un onore rappresentare l’amministrazione comunale in un evento così importante» ha dichiarato Corso, sottolineando il valore simbolico dell’intitolazione e il contributo concreto della nuova sezione per le famiglie del quartiere. Tra le voci che hanno commentato l’iniziativa c’è anche Ilaria Cavo, che ha condiviso un pensiero significativo: "Una girandola per ricordare Mirko. Da oggi la Scuola Don Bosco di Coronata porta il nome di Mirko Vicini, una delle 47 vittime del Ponte Morandi. La scuola dove mamma Paola lavora. Un gesto significativo per ricordare per sempre la semplicità di Mirko, la forza di Paola, il calore di chi in quella scuola ha abbracciato il dolore della sua famiglia."

Significato – La scelta di dedicare una scuola a Mirko Vicini non è solo un omaggio alla sua memoria, ma un modo per trasmettere il suo ricordo alle nuove generazioni. La scuola rappresenta infatti un luogo di crescita e comunità, dove il nome di Mirko continuerà a vivere attraverso i bambini che la frequentano..

Un nuovo spazio – Con l’inaugurazione della sezione Primavera, la scuola amplia la sua offerta educativa, accogliendo anche i più piccoli. Un passo in avanti per il territorio, che risponde alle esigenze delle famiglie con un servizio aggiuntivo pensato per la prima infanzia.

