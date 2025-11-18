Genova, una panchina rossa per Maria Luigia Borrelli: trent'anni dopo, Uil Liguria ricorda la vittima del 'delitto del trapano'

Nel mese dedicato alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la UIL Liguria rinnova il proprio impegno nella lotta alla violenza di genere con un’iniziativa simbolica e di forte impatto civile.





Il 19 novembre, alle 15:30, in Piazza Niccolò Machiavelli a Genova Sestri Ponente, verrà intitolata una panchina rossa a Maria Luigia Borrelli, uccisa trent’anni fa in un femminicidio divenuto tristemente noto come “il delitto del trapano”. Una storia dolorosa, rimasta senza giustizia, che la UIL Liguria ha scelto di riportare all’attenzione pubblica per contrastare l’oblio che spesso avvolge le vittime lontane dai riflettori.





L’iniziativa, patrocinata dal Municipio VI Medio Ponente, vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e sindacali, tra cui Emanuele Ronzoni, Riccardo Serri, Fabio Ceraudo, Maria Neri, Elisa Somaglia e Roberta Cavicchioli, segretaria confederale regionale UIL Liguria con delega alle Pari Opportunità.





La Cavicchioli sottolinea come la vicenda della Borrelli evidenzi le difficoltà nell’ottenere giustizia nei casi di violenza di genere, soprattutto quando legati a situazioni di fragilità sociale. Ricordare questa storia, afferma, significa riaffermare due principi fondamentali: nessuna vittima merita l’oblio e non esistono vittime di serie A o di serie B. La società civile, conclude, ha un ruolo cruciale nel riconoscere, prevenire e contrastare tutte le forme di violenza, contribuendo anche a ridurre la vittimizzazione secondaria nei processi, nei media e nel giudizio pubblico.

