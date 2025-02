Genova, una nuova auto elettrica per la Polizia Locale grazie a una donazione di Piave Motori

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Una Volkswagen ID.4 completamente elettrica entra nella flotta della Polizia Locale di Genova grazie alla donazione di Piave Motori. L’iniziativa, frutto di una collaborazione con l’azienda, permette al Comune di rinnovare il parco mezzi in ottica sostenibile e di destinare risorse risparmiate ad altri progetti per la sicurezza urbana.

Una sinergia strategica – L’iniziativa è nata da un confronto durante un’altra manifestazione, come spiega l'assessore alla sicurezza e polizia locale del Comune di Genova, Sergio Gambino: “Avevamo espresso la necessità di rinnovare il parco auto e Piave Motori si è subito fatta promotrice di questa donazione”.

Auto elettrica e sostenibilità – La Volkswagen ID.4, fornita gratuitamente per un anno, contribuirà a rendere il servizio della Polizia Locale più sostenibile. “È un’auto totalmente elettrica, un passo verso il futuro che dobbiamo affrontare a breve”, sottolinea Sandro Carezana, Responsabile flotte di Piave Motori.

Risorse ottimizzate – L’amministrazione evidenzia come queste partnership siano fondamentali, soprattutto in un periodo di risorse limitate. “Questa sinergia ci permette di risparmiare e destinare fondi ad altri investimenti, come videosorveglianza e dotazioni per la Polizia Locale”.

Focus sulla sicurezza – Negli ultimi mesi, il Comune sta puntando molto sulla modernizzazione delle attrezzature per la Polizia Locale, in particolare per la protezione degli operatori. “Questi risparmi ci consentono di investire in sicurezza, sia per i cittadini che per gli agenti”, conclude il rappresentante dell’amministrazione.

