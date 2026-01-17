Genova: una brochure per dire basta alla violenza

Lunedì mattina, alle ore 10, presso il Salone di rappresentanza di Tursi verrà presentato il Progetto ABC : A chi e Come Chiedere Aiuto per dire Basta alla Violenza , una brochure molto semplice con le informazioni tradotte in sei lingue: arabo, bengalese, russo, spagnolo, francese e poi ovviamente in italiano.

Il progetto è iniziato nel 2025 dalla Consulta delle Elette del Municipio I Centro Est e vede la collaborazione dei Centri Antiviolenza di via Cairoli e di piazza Colombo, dei Centri per Uomini Autori di Violenza (White Dove e CIPM) dell'Istituto Deledda, dei docenti e studenti di grafica presso la Casa Circondariale di Marassi. La brochure sarà poi distribuita in molti ambiti per rendere fruibile le informazioni contenute a tutte le persone di varie etnie che non sono ancora in grado di comprendere la lingua italiana.

Alla presentazione saranno presenti e interverranno: la presidente di Zonta Club Genova Maria Rosatelli, la vicepresidente della Regione Simona Ferro, l'assessora Comunale Rita Bruzzone e la Presidente del Municipio I Centro est Simona Cosso, io presenterò il progetto insieme agli studenti e alle studentesse del Deledda.

