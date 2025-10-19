Genova, un'altra mamma entra in carcere con la bimba di 20 mesi, subito collocata al nido

GENOVA – Un'altra mamma entra in carcere con la bimba di 20 mesi. E’ il secondo caso in meno di una settimana a Genova Pontedecimo - ieri associata in carcere proveniente da Ventimiglia, una donna italiana, di 32 anni, con reato definitivo di anni 2 - per rapina in concorso ed estorsione con aggravante del 4 bis.

La donna è entrata in carcere con prole, una bambina di 20 mesi, collocata immediatamente nel nido - Sono state attivate immediatamente le procedure per trasferimento in ICAM. A riferirlo è Fabio Pagani, Segretario della UILPA Polizia Penitenziaria, che poi spiega: “Una barbaria i bambini in carcere, afferma PAGANI - l’umiliazione della coscienza e la rabbia di essere inerme di fronte a tale inciviltà. Rinnoviamo il nostro appello ai politici perché questa barbaria dei bimbi in carcere abbia immediatamente a cessare - Due bambini in meo di una settimana a Genova Pontedecimo – incalza ancora il leader della UILPA PP – bisogna investire sulle strutture, sul personale, alla Polizia penitenziaria impiegata nelle carceri mancano 20mila agenti, deflazionando la densità detentiva, a oggi 63.137 detenuti sono stipati in 46.567 posti e, non ultimo, aggiungiamo, evitando qualcosa che il pensiero non considera e rifiuta, i bambini in cella ”, conclude Pagani.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.