Genova, tutto pronto per la festa della bandiera di San Giorgio: sventolerà nei luoghi simbolo

di Redazione

Saranno 40 i punti nei quali verrà affissa, e non potrà mancare sul nuovo ponte Genova San Giorgio

Manca poco più di un mese alla festa della bandiera di San Giorgio, inventata dal sindaco di Genova Marco Bucci e fissata il 23 di aprile. L'obiettivo, mai celato dal primo cittadino, è quello di esporre il vessillo, amato anche dagli inglesi, in tutte le zone del capoluogo ligure. Saranno 40 i punti nei quali verrà affissa, non solo in occasione del 23 aprile ma per tutti i restanti giorni.

Le bandiere verranno sistemate nei luoghi simbolo della città, dove sono state già fissate le aste, alte circa 10 metri, con un materiale in vetro resina, con un meccanismo in grado di contenere le folate di vento.

Alcune zone sono già state scelte: dai Giardini Govi a quelli di Quinto, passando per corso Italia e piazza Rossetti, ma ancora nel porticciolo di Nervi, sulla spiaggia di Vesima, all'ingresso della sopraelevata. Insomma, sono tanti i luoghi dove si sta studiando la sistemazione migliore del vessillo genovese.

Non mancherà il posizionamento in piazza De Ferrari e sul nuovo ponte Genova San Giorgio, simbolo della tragedia del crollo del Morandi (14 agosto 2018, 43 vittime ndr). Ogni delegazione avrà la sua bandiera di San Giorgio, simbolo della città e del sindaco Marco Bucci che ne ha ribadito l'importanza in molti frangenti, durante il suo mandato.