Draghi arriva a Palazzo San Giorgio, una standing ovation ha accolto il premier

di Giorgia Fabiocchi

"Grazie Presidente per essere qui con noi oggi e per aver scelto Genova"

Si è aperta con una standing ovation l'entrata nel salone di Palazzo San Giorgio del presidente del consiglio Mario Draghi. A dare il via all'incontro le parole del sindaco di Genova Marco Bucci, che ha ringraziato il premier per aver scelto Genova. "Grazie presidente per essere qui con noi oggi - le prime parole di Bucci -. Possiamo contare sui fondi del Pnrr e questa sarà una grande opportunità per la città, potremo fare il primo porto di Genova per quanto riguarda l'ecosostenibilità. A genova stanno arrivando i cavi internet del sud d'Europa e questo significa avere la possibilità di fare il cloud. Prima Genova era la porta d'Italia, adesso può essere la base per l'interconnessione. Grazie presidente per essere qui, noi ci siamo e vogliamo crescere".

Presidente Giovanni Toti: "Caro presidente, innanzitutto grazie per questa visita, in questa sala davanti a lei c'è la Genova che non si è fermata neanche un minuto, c'è la Genova del porto, delle istituzioni, delle imprese, ci sono quella città e quella Regione per cui i guai sono iniziati prima della pandemia, con il crollo di ponte Morandi".

Dopo le parole del sindaco Bucci e del presidente Toti ha preso la parola il presidente dell'Autorità di Sistema portuale del mar Ligure occidentale Paolo Emilio Signorini: "Grazie per essere con noi presidente. Il porto di Genova e di Savona sono due porti strategici, l'attenzione del Governo è assolutamente ben riposta. Il porto di Genova è il secondo porto crociere in Italia, il sesto porto del mondo. Abbiamo oltre 1.100 concessionarie, è il mercato geografico di riferimento, oggi, del nostro porto. Il 70% della extra-Ue della Lombardia passa da qua, l'80% del quanto riguarda il Piemonte, è importante allargare il ferro sulla lunga percorrenza per poter estendersi dal nord Italia, oltre le Alpi. Il traffico ferroviario sta aumentando, cresce l'attenzione degli operatori, il nostro è un porto molto internazionale, tutte le principali economie di shipping hanno nel nostro porto un loro presidio".