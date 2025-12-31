Genova: turista serbo colpito da arresto cardiaco, salvato dalla polizia locale con il defibrillatore

Un turista serbo di 65 anni è stato salvato nel tardo pomeriggio di ieri a Genova grazie al tempestivo intervento della Polizia Locale. L’uomo, passeggero di un autobus turistico proveniente dalla Serbia, è stato colto da un improvviso arresto cardiaco intorno alle 17.30 in piazza Caricamento.





Allertati dai presenti, gli agenti in servizio nella zona sono intervenuti immediatamente trovando il turista privo di conoscenza a terra. È scattato subito il protocollo di primo soccorso: mentre un operatore eseguiva il massaggio cardiaco, un secondo metteva in sicurezza l’area e un terzo contattava la Centrale Operativa per localizzare il defibrillatore automatico più vicino.





Il dispositivo, collocato sotto il porticato dell’Acquario, è stato recuperato con il supporto di un’altra pattuglia. Un agente appositamente formato ha quindi utilizzato il defibrillatore: tre scariche hanno permesso di rianimare l’uomo, mantenuto in vita fino all’arrivo dell’ambulanza e dell’automedica del 118.





Determinante anche la collaborazione dei passeggeri del bus e della moglie del turista, che ha fornito le informazioni sanitarie necessarie grazie alla mediazione in inglese degli agenti. La Polizia Locale ha continuato a supportare i soccorritori anche durante il trasporto sulla barella. L’uomo è stato infine condotto in ospedale per le cure del caso.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.