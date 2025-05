Genova, turismo: cresce più della regione nel 2024 +1% di arrivi e presenza sul 2023

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Italia al top del turismo europeo – Con 458 milioni di presenze nel 2024, l’Italia conquista il primato superando anche la Francia. Un risultato storico che posiziona il Paese al secondo posto in Europa, dietro solo alla Spagna. Cresce la qualità dell’offerta, aumenta la spesa media e migliora la permanenza dei visitatori, in particolare degli statunitensi, che restano in media dieci giorni. Questo è quanto emerge dal convegno organizzato da Fratelli d'Italia all'hotel Savoia a Genova, che fa parte di un tour in tutta Italia per dire tutto quello che il governo Meloni ha fatto

Liguria in crescita – Secondo i dati diffusi, la Liguria ha segnato un +8% negli arrivi e +7% nelle presenze nel 2024. A gennaio 2025 l’aumento degli arrivi si attesta già al +3%, segnale di un turismo sempre più destagionalizzato. A sottolinearlo è il ministro Daniela Santanché, in collegamento, che evidenzia anche la necessità di rafforzare le infrastrutture, «punto chiave per il turismo ligure su cui lavoreremo con il ministro Salvini».

Genova in testa – A guidare la crescita regionale è proprio Genova. «C’è stato un capovolgimento», dice il vice sindaco reggente Pietro Piciocchi. «Un tempo erano altre località a trainare la Liguria, oggi è Genova. Il lavoro fatto in questi anni – dall’offerta ricettiva agli eventi culturali – sta dando frutti concreti». Tra i successi, i 100 mila visitatori in due weekend per i Rolli Days, il richiamo di Euroflora e l’inserimento di Genova tra le “10 Best Destinations” del 2025 secondo Lonely Planet.

Turismo culturale – "Con una spesa media di 137 euro al giorno per persona, il turismo culturale si conferma il segmento più redditizio in Italia. Si punta su un’offerta eterogenea: paesaggi, cultura, gastronomia e grandi eventi", dice l'onorevole Gianluca Caramanna, Responsabile Nazionale Dipartimento Turismo di Fratelli d'Italia.

