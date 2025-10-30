Genova, Tullio Solenghi e Ivano Fossati nel comitato scientifico di Palazzo Ducale

Il consiglio direttivo della Fondazione per la Cultura di Palazzo Ducale ha nominato all’unanimità il comitato scientifico, coordinato da Enzo Roppo.

Oltre alla direttrice Ilaria Bonacossa, fanno parte del comitato Tullio Solenghi, Ivano Fossati, Elisabetta Pozzi, Caterina Mordeglia, Francesco Meli, Lauro Magnani, Federica Mancini, Roberta Olcese e Filippo Biolè.

I membri opereranno a titolo gratuito, con funzioni consultive e propositive di natura scientifica, fornendo pareri e suggerimenti sui programmi e le attività culturali di Palazzo Ducale.

