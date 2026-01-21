Genova: tribunale approva maggiorazione assegno unico ai genitori separati che lavorano

Il Tribunale di Genova ha dato il via libera alla maggiorazione dell’assegno unico anche per i genitori separati o divorziati che lavorano entrambi, chiarendo un punto controverso nell’applicazione della normativa da parte dell’Inps. La decisione accoglie il ricorso presentato dall’Inca Cgil, tramite lo studio legale Storace, e segna un importante precedente a tutela delle famiglie.

Nel caso esaminato, l’Inps aveva negato la maggiorazione dell’assegno unico per due figli minorenni a una coppia di genitori occupati ma non conviventi, in quanto separati. Secondo i giudici, però, la condizione di separazione non può escludere automaticamente il diritto all’integrazione economica prevista per i nuclei familiari in situazioni considerate più complesse.

"La sentenza ripristina il diritto alla maggiorazione dell’assegno unico in tutti quei casi, e sono molti, in cui entrambi i genitori lavorano ma sono separati", spiega Marco Paini, direttore dell’Inca Cgil Genova. "È corretto che la maggiorazione venga riconosciuta nei casi di disagio, a prescindere dal rapporto tra i coniugi".

La pronuncia apre così la strada a un’interpretazione più equa della misura, con possibili ricadute positive per numerose famiglie nella stessa situazione.

