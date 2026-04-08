Genova, treni cancellati e ore di attesa in stazione per i pendolari

Giornata complicata per i pendolari liguri, alle prese con numerose variazioni nel servizio ferroviario. La tratta di diversi treni regionali è stata interrotta e sostituita da altri mezzi di trasporto, come autobus o pullman, causando disagi soprattutto nelle ore di punta.

Durante la mattinata di mercoledì 8 aprile, nella fascia oraria tra le 10 e le 12, si sono verificate sospensioni significative lungo le linee regionali che collegano il Levante e il Ponente della regione Liguria.

Secondo quanto segnalato dai viaggiatori, il problema non sarebbe stato comunicato in modo ufficiale da Trenitalia: le assenze e sostituzioni di determinati treni, sarebbero state visibili solamente sull'app in modo alterno, rendendo complicata l'organizzazione.

Non sono mancate le proteste dei passeggeri, costretti a cercare soluzioni alternative e più veloci per raggiungere il posto di lavoro o di studio. "Ogni giorno la stessa storia", commentano alcuni pendolari fermi in attesa alla stazione di Sturla, ormai abituati a queste criticità sulla linea, che chiedono maggiore attenzione e garanzie sul servizio.

Anche alcuni turisti, presenti in questi giorni di primavera sul territorio ligure, hanno riscontrato difficoltà negli spostamenti lungo la riviera.

La situazione è tornata gradualmente alla normalità nel corso della giornata e della mattinata successive, ma continuano le segnalazioni di un servizio che, invece di garantire sicurezza, genera soltanto ulteriori problematicità.

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