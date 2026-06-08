Genova, trasporto pubblico: revocato lo sciopero del biglietto, in arrivo bonus per i disagi degli utenti

Si apre una nuova fase per il trasporto pubblico genovese. Dopo l'incontro svoltosi oggi tra il Comune di Genova, AMT e le associazioni dei consumatori, è stata revocata la protesta dello "sciopero del biglietto" e sono state poste le basi per un accordo che promette di rafforzare la tutela degli utenti e migliorare la qualità del servizio.

Al tavolo hanno partecipato il vicesindaco Alessandro Terrile, l'assessore Emilio Robotti, il presidente di AMT Federico Berruti e il direttore generale Nicola Pascale. Al centro del confronto i disservizi che negli ultimi mesi hanno interessato il trasporto pubblico cittadino e provinciale, provocando numerose segnalazioni da parte dei passeggeri.

Le associazioni dei consumatori hanno espresso soddisfazione per l'esito dell'incontro, definendolo un punto di svolta nei rapporti tra istituzioni, azienda di trasporto e rappresentanti dell'utenza. Proprio il clima di dialogo e le aperture ricevute hanno portato alla revoca dello sciopero del biglietto, iniziativa che era stata annunciata come forma di protesta civile contro il deterioramento del servizio.

Secondo le associazioni, la presenza ai lavori dei vertici comunali e aziendali rappresenta un segnale concreto di attenzione alle richieste degli utenti. La decisione di sospendere la protesta viene descritta come un atto di responsabilità, senza però rinunciare al monitoraggio degli impegni assunti.

Uno degli aspetti più significativi emersi dal confronto riguarda il riconoscimento formale del ruolo delle associazioni dei consumatori come interlocutori istituzionali nella rappresentanza degli utenti del trasporto pubblico. Un ruolo che trova fondamento nelle Misure 25 e 28 della Delibera 154/2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, che prevedono il coinvolgimento strutturato delle organizzazioni rappresentative nei processi di monitoraggio e miglioramento dei servizi.

Il prossimo passaggio è fissato per giovedì 11 giugno, quando il Tavolo Tecnico tornerà a riunirsi per sottoscrivere un protocollo formale tra Comune, AMT e associazioni dei consumatori. L'accordo dovrebbe introdurre una serie di impegni vincolanti destinati a entrare nei contratti di servizio dell'azienda.

Tra le novità più rilevanti figura il coinvolgimento permanente delle associazioni nelle decisioni riguardanti il trasporto urbano, dalla qualità delle corse alla gestione dei disservizi, dalle politiche tariffarie agli investimenti infrastrutturali.

Particolare attenzione è riservata anche alla tutela economica degli utenti. Il protocollo dovrebbe infatti introdurre il principio del riconoscimento automatico di bonus ai passeggeri nel caso in cui venga superata una determinata soglia di disagi accumulati, come soppressioni di corse, ritardi, sovraffollamento o guasti. I criteri e le soglie saranno definiti attraverso un confronto tra le parti, prendendo come riferimento modelli già adottati nel trasporto ferroviario regionale.

Per le associazioni dei consumatori si tratta di una conquista importante, perché introduce un meccanismo che trasforma il disagio subito dagli utenti in un diritto concretamente esigibile, avvicinando il trasporto pubblico genovese agli standard più avanzati di tutela dei passeggeri.

L'incontro di oggi, sottolineano i rappresentanti delle associazioni, non rappresenta la conclusione di una vertenza ma l'inizio di un percorso che punta a mettere l'utenza al centro delle politiche della mobilità cittadina. L'obiettivo dichiarato è garantire che gli impegni assunti si traducano in miglioramenti concreti e misurabili per le migliaia di cittadini che ogni giorno utilizzano autobus, metropolitana e servizi pubblici per lavoro, studio e necessità quotidiane.

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