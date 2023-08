Genova, tram o skymetro? Il Pd chiede discussione in commissione consiliare a Tursi

Se la giunta comunale di Genova procede spedita sul progetto di metropolitana sopraelevata, il cosiddetto "Skymetro", per la Val Bisagno, l'opposizione contesta la fattibilità dell'opera, in particolare sotto il profilo della compatibilità con l'assetto idrogeologico della zona, proponendo in alternativa una linea tramviaria di superficie per collegare Brignole a Struppa.

Così Cristina Lodi, esponente del gruppo consiliare PD, chiede che il sindaco Bucci si presenti in Commissione consiliare per valutare la proposta di Tram in Val Bisagno del comitato " Opposizione Skymetro - Valbisagno sostenibile"".

"Sono sei anni - dice la Lodi - che l'amministrazione Bucci presenta rendering, ha soldi da spendere e ad oggi non è nemmeno ancora riuscita a realizzare il prolungamento della metropolitana Brignole- Martinez, ad avere un progetto preliminare dello Skymetro e ad usare i soldi per il progetto quattro assi di forza avendolo già cambiato almeno tre volte. Mai viste così tante risorse , così tanti rendering e alcun cambiamento reale rispetto alla situazione del trasporto pubblico locale in Valbisagno se non un suo peggioramento. I sistemi di trasporto pubblico cittadino non si parlano a partire dal trasporto su ferro con il contratto di servizio regionale e gli orari AMT nonché gli orari della metropolitana. Il sistema si è bloccato tra progetti, contraddizioni e rendering. Tutto spesso fatto su cartine geografiche e mappe senza percorrere e conoscere il territorio. E i cittadini ne fanno le spese nonchè ne pagano il prezzo. E' il momento di mettersi ad ascoltare veramente le proposte del territorio, ad avviare confronti ed assumere le critiche tecniche ai progetti nell'ordine del trovare delle soluzioni".