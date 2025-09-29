Genova tra le province pilota per la nuova riforma sulla disabilità: al via la sperimentazione

A partire da domani, 30 settembre 2025, anche Genova entrerà nel gruppo di province selezionate per la sperimentazione della riforma nazionale sulla disabilità, prevista dal decreto legislativo n. 62 del 2024. Lo ha annunciato il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, confermando l’avvio della seconda fase del progetto che punta a semplificare l’iter di accertamento dell’invalidità civile e a introdurre una valutazione multidimensionale orientata alla costruzione del "Progetto di vita" personalizzato per ogni cittadino con disabilità.

La città metropolitana ligure è una delle 11 nuove realtà territoriali coinvolte, insieme ad Alessandria, Lecce, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Aosta e la Provincia autonoma di Trento.

"Continuiamo il percorso iniziato il 1° gennaio 2025 con l'obiettivo di semplificare, sburocratizzare, superare le frammentazioni esistenti tra le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali e rimettere finalmente al centro la persona, con i suoi diritti, bisogni e desideri", ha dichiarato la ministra Locatelli.

Nelle province appena coinvolte, tra cui Genova, il Ministero ha già avviato un’intensa attività di formazione sul campo. Sono state realizzate 44 giornate formative, con 2000 partecipanti e oltre 300 ore di lezione in aula, per preparare operatori e strutture alla gestione del nuovo modello di presa in carico.

La riforma introduce un approccio più integrato e personalizzato, che mira a mettere in relazione servizi sanitari, sociali e assistenziali, con l’obiettivo di rendere le politiche per la disabilità più efficaci e meno frammentate.

"Avanziamo determinati e convinti", ha aggiunto la ministra, "nella consapevolezza che la riforma è un'opportunità straordinaria per mettere finalmente al centro delle politiche e dei sostegni la Persona".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.