Genova tra le mete 'Best in Travel' del 2025: ecco perché

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Genova premiata – Unica città italiana tra le ? 30 destinazioni Best in Travel di Lonely Planet.

2️⃣ Motivazioni – Storia, architettura, autenticità e turismo sostenibile ♻️.

3️⃣ Sviluppo – Promozione, eventi e un turismo di qualità ?️?️.

La notizia nel dettaglio

Dopo esser stata inserita come unica città italiana tra le trenta destinazioni (città, stati, regioni) da non perdere assolutamente all’interno della guida turistica Best in Travel targata Lonely Planet, Genova ha ricevuto il “bollino” ufficiale come “Top Città” nella serata di presentazione in anteprima della nuova edizione della guida, al Mudec di Milano.

Perchè Genova - Tra le motivazioni che hanno portato Lonely Planet a premiare Genova, spiega il direttore Angelo Pittro "il fatto che Genova sia una destinazione fuori dalle rotte più battute, una mèta che offre molto sotto il profilo storico e architettonico e perché ha preso sul serio il discorso di turismo sostenibile"

Comune di Genova - “Un riconoscimento importante che premia e certifica Genova come destinazione top al mondo – ha detto l’assessore al Turismo del comune di Genova Alessandra Bianchi– Il “bollino” è stato ottenuto grazie al grande lavoro svolto da anni, finalizzato a un prodotto turistico di qualità, grazie anche alle strategie che stiamo portando avanti per la promozione, a livello nazionale ed internazionale, della nostra destinazione. La nostra città o0re ai suoi visitatori la possibilità di vivere esperienze uniche, immersi nella sua storia millenaria, a partire dal centro storico con i caruggi e le botteghe storiche, i palazzi dei Rolli ed il sito Unesco, unitamente ai musei, le ville ed i parchi fino ad arrivare al Waterfront di Levante, citato nelle motivazioni del riconoscimento come progetto di Renzo Piano a impatto zero - prosegue l’assessore – Puntiamo ad un turismo di qualità e sostenibile per conservare l’autenticità del nostro territorio infatti, al grande lavoro di promozione della destinazione ed alla crescita del prodotto turistico si aggiungono i grandi eventi portati sul territorio che ci hanno consentito di destagionalizzare i flussi rendendo sostenibile lo sviluppo turistico. Come riportato proprio dall’autorevole guida, Genova è perfetta in primavera e in autunno, un elemento questo che spinge con forza verso un turismo di qualità, che apprezza l’o0erta culturale della nostra città, il food, una fruizione lenta e sostenibile, che porta il visitatore a scoprire scorci suggestivi e luoghi iconici della genovesità come il Mercato Orientale. Siamo al lavoro - conclude l’assessore - per organizzare un evento sul territorio proprio per celebrare questo prestigioso riconoscimento che vedrà coinvolti genovesi e stakeholders per festeggiare insieme il grande risultato ottenuto dalla nostra città”

