Genova, torna protagonista il presepe di Tambuscio custodito da Fondazione Carige

GENOVA - Nel cuore di Genova, a Palazzo Doria Carcassi, torna protagonista uno dei capolavori più significativi della tradizione presepiale ligure: il presepe di Antonio Tambuscio, custodito dalla Fondazione Carige. Un’opera di grande valore storico e artistico, inserita quest’anno nel circuito del “Passaporto dei Presepi Genovesi” promosso dal Comune di Genova, che apre al pubblico con un calendario di sette visite guidate durante le festività natalizie.

Il presepe mette in scena le celebri statuine di Tambuscio, maestro dell’arte presepiale ligure, noto per la finezza del modellato e per l’intensa espressività popolare delle sue figure, realizzate tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento. L’allestimento è arricchito da una scenografia ispirata alla tradizione ligure, realizzata dai ragazzi dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, pensata per valorizzare il nucleo storico delle opere.

La partecipazione della Fondazione Carige al Passaporto dei Presepi rappresenta un’occasione per riscoprire, in un contesto di grande fascino architettonico, una testimonianza preziosa dell’artigianato artistico ligure. Le visite guidate, ospitate negli spazi di Palazzo Doria Carcassi, permettono di conoscere da vicino la storia del presepe e del suo autore, oltre a esplorare uno dei palazzi storici più rappresentativi del centro cittadino.

Sono sette le date previste per le visite guidate: venerdì 19 dicembre (ore 17 e 17.45), sabato 20 dicembre (ore 10.30 e 11.15), venerdì 26 dicembre (ore 17 e 17.45), sabato 27 dicembre (ore 10.30 e 11.15), venerdì 2 gennaio (ore 17 e 17.45), sabato 3 gennaio (ore 10.30 e 11.15) e sabato 10 gennaio (ore 10.30 e 11.15).

Un appuntamento che unisce arte, tradizione e valorizzazione del patrimonio cittadino, inserendosi a pieno titolo nel percorso natalizio diffuso dei presepi genovesi.

Ecco il video racconto di Agnese Avena, storica dell'arte

