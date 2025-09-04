Genova, torna il Festival “Le Vie del Barocco”: musica e pittura in dialogo per un viaggio multisensoriale

Con l’arrivo di settembre, Genova si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti culturali più attesi e amati: la 32ª edizione del Festival Internazionale Le Vie del Barocco, manifestazione d’eccellenza dedicata alla musica barocca del XVII e XVIII secolo, con incursioni nel repertorio classico, jazz, contemporaneo e sperimentazioni artistiche.

Ideato, organizzato e promosso dal Collegium Pro Musica, sotto la direzione artistica del Maestro Stefano Bagliano, il festival si conferma un crocevia culturale capace di valorizzare il patrimonio artistico e architettonico del territorio, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione De Mari CR Savona e Municipio Medio Levante.

Tema 2025: “Pittura… e il colore si fece suono” - Il titolo scelto per l’edizione 2025, “Pittura… e il colore si fece suono”, punta a esplorare il profondo legame tra arti visive e musicali, offrendo un’esperienza immersiva che fonde concerti di alto livello con letture guidate di opere pittoriche conservate in chiese e palazzi storici di Genova e della Liguria.

Il cartellone prevede 19 concerti, di cui 15 a Genova e 4 in altre località liguri – tra cui Savona, Albissola, Varazze e Noli – coinvolgendo artisti di fama internazionale e giovani talenti, con esibizioni in contesti unici come oratori, chiese e residenze storiche. Un viaggio culturale che intreccia la musica barocca alle arti figurative, in un dialogo che parla non solo agli appassionati ma anche ai turisti e alle nuove generazioni.

Si parte il 9 settembre dal Monastero di Santa Chiara - L'inaugurazione è prevista per martedì 9 settembre al Monastero di Santa Chiara a Genova. La serata si aprirà alle ore 20 con una lettura artistica delle opere pittoriche a cura della professoressa Franca Capozza, seguita, alle 20.30, dal concerto “London Baroque – Un prezioso scrigno pittorico per Purcell e Haendel”.

Sul palco, il Maestro Stefano Bagliano al flauto dolce e alla direzione, insieme alla flautista brasiliana Renata Duarte e all'Ensemble Collegium Pro Musica, con strumenti d’epoca: Marino Lagomarsino e Valerio Giannarelli (violini), Daniele Guerci (viola), Alberto Pisani (violoncello), Luca Dellacasa (clavicembalo)

Il programma musicale proporrà brani di Purcell, Haendel, Pepusch, Woodcock e Babell, in un intreccio tra sonorità barocche e suggestioni visive ispirate al colore e alla luce delle opere pittoriche.

Un percorso triennale tra musica e arti - La serata inaugurale darà il via a un percorso triennale (2025–2027) che vedrà la musica dialogare con le altre forme artistiche. Per il 2025, il focus sarà sulla pittura; seguiranno le edizioni dedicate ad altre espressioni artistiche, in un’ottica di sostenibilità culturale, in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030.

