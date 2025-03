Genova, tentate truffe alla Fiera del fumetto: tre arresti e cinque denunciati

Un’operazione della Polizia di Stato ha portato alla denuncia di cinque persone per truffa aggravata e molestie alla Fiera del fumetto Megacon, presso la Fiera del Mare. Due uomini, di 32 e 23 anni, sono stati arrestati per estorsione, mentre un altro 32enne è stato fermato per resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti sono intervenuti dopo numerose segnalazioni al numero di emergenza 112 NUE di soggetti intenti a chiedere denaro in modo aggressivo, cercando di vendere cartoline ai giovani presenti alla manifestazione.

Intervento immediato - Gli agenti dell’U.P.G.S.P., insieme a quelli del Commissariato Foce, hanno raggiunto il luogo segnalato e raccolto la testimonianza di un padre che denunciava il raggiro ai danni del figlio minore. Due sospettati, individuati dalla descrizione fornita, si sono dati alla fuga alla vista della Polizia, ma sono stati intercettati poco dopo. Uno di loro ha opposto una violenta resistenza, ferendo un agente, che ha riportato cinque giorni di prognosi per contusioni. Un terzo uomo, un 40enne, si è avvicinato agli agenti con atteggiamento minaccioso, cercando di difendere i due fermati. Anche lui è stato accompagnato in Questura per accertamenti, poiché trovato in possesso di denaro di piccolo taglio e cartoline pronte per la vendita.

Estorsione in atto - Nel frattempo, altri due ragazzi si sono rivolti agli agenti del Commissariato Centro, denunciando di essere stati vittime di un tentativo di estorsione. Due truffatori li avevano avvicinati con insistenza, pretendendo una banconota da 20 euro che avevano notato nella tasca di uno di loro. Successivamente, vedendo una carta di credito, hanno trascinato il ragazzo fino a una filiale di via Cecchi per costringerlo a un prelievo. Solo l’intervento di un passante ha evitato il peggio, consentendo di allertare il 112.

Arresti e denunce - La vittima, tornata in Fiera, ha raccontato l’accaduto alla Polizia. Gli agenti hanno immediatamente rintracciato i presunti responsabili: il 23enne è stato fermato all’interno dell’evento, mentre il 32enne è stato individuato in via Fiume. Entrambi sono stati accompagnati in Questura e arrestati.

Provvedimenti - Tutti i fermati sono stati denunciati per truffa in concorso, molestie alle persone, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. I due accusati di estorsione sono stati trasferiti al carcere di Marassi, mentre il 32enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Nei loro confronti è stato emesso, in via d’urgenza, il provvedimento amministrativo del Foglio di via da Genova.

Controlli rafforzati - Per garantire la sicurezza dei visitatori, la Polizia ha potenziato i controlli alla Fiera del Mare nella giornata successiva, intensificando la presenza degli agenti in occasione del Megacon.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.