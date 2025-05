Genova, tenta un furto su un pullman pochi minuti dopo l’obbligo di firma: arrestato

Aveva appena lasciato la Questura dopo aver adempiuto all’obbligo di firma quando è stato sorpreso a rubare un borsone da un pullman in sosta. L’uomo, un 32enne algerino con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato dalla Polizia di Stato in pieno centro a Genova.

Controlli mirati – L’intervento è avvenuto martedì scorso nell’ambito di un servizio della Squadra Mobile volto a contrastare i reati predatori. Gli agenti hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto nei pressi di Piazza della Vittoria, vicino al capolinea dei pullman. Era uscito da pochi minuti dalla Questura, dove si era recato per firmare secondo una misura non detentiva a cui era sottoposto.

Il furto – Dopo aver osservato i movimenti dell’indagato, gli agenti lo hanno visto salire furtivamente su un pullman in sosta e uscirne subito dopo con un borsone. L’uomo ha cercato di allontanarsi rapidamente, ma è stato immediatamente fermato per un controllo. Il borsone, risultato rubato, apparteneva all’autista del mezzo, che si era momentaneamente assentato.

L’arresto – Condotto in Questura, il 32enne è stato arrestato per furto aggravato. Il giorno successivo è stato giudicato per direttissima: il giudice non ha disposto una misura detentiva per il furto appena commesso, ma ha contestualmente emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per fatti pregressi. L’uomo è stato quindi trasferito nel carcere di Marassi, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

