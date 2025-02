Genova, tenta di salire su uno yacht ormeggiato: 35enne denunciato

Tentativo di intrusione nella notte a Genova. Un uomo di 35 anni è stato denunciato per violazione di domicilio dopo aver cercato di introdursi a bordo di uno yacht ormeggiato in Calata Molo Vecchio. Il tempestivo intervento della Polizia di Stato, allertata dal capitano dell’imbarcazione, ha permesso di rintracciare e fermare il sospettato poco dopo in via delle Fontane.

La segnalazione – L’allarme è scattato quando il comandante dello yacht, presente a bordo, ha notato attraverso le telecamere di videosorveglianza un individuo che tentava di aprire la porta d’accesso alla coperta. Dopo essersi accorto che era chiusa a chiave, l’uomo ha desistito e si è allontanato.

L’intervento – Ricevuta la segnalazione, la Sala Operativa della Questura ha inviato sul posto alcune volanti dell’U.P.G.S.P. Gli agenti hanno visionato le immagini e ottenuto una descrizione dettagliata dell’intruso, diffondendola via radio alle pattuglie in zona. Poco dopo, il 35enne è stato individuato mentre transitava in via delle Fontane. Gli agenti lo hanno fermato e accompagnato in Questura per l’identificazione, denunciandolo per violazione di domicilio.

