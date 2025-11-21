Genova, teatro Ivo Chiesa: inaugurazione del nuovo anno accademico alla Scuola di Recitazione “Mariangela Melato”
di R.C.
La nuova classe è composta da 13 studenti: 6 ragazze e 7 ragazzi tra i 19 e i 24 anni, provenienti da tutta Italia, che hanno dovuto superare 3 fasi di audizioni
Lunedì 24 novembre, alle ore 12.15, presso il Teatro Ivo Chiesa, ci sarà l'inaugurazione del nuovo anno accademico della Scuola di Recitazione “Mariangela Melato” del Teatro Nazionale di Genova.
La nuova classe è composta da 13 studenti: 6 ragazze e 7 ragazzi tra i 19 e i 24 anni, provenienti da tutta Italia. Gli allievi sono stati selezionati tra oltre 650 candidati, superando tre fasi di audizioni. Per loro lunedì suonerà la prima campanella per l’avvio del Corso di Alta Formazione per Attore.
Le attività della scuola si svolgono in convenzione con l’Università degli Studi di Genova e ricevono il sostegno di Regione Liguria, Ministero della Cultura, Comune di Genova, Fondazione CARIGE e BPER Banca.
