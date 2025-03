Genova, teatro: 'Andy e Norman' di Neil Simon sabato 15 al Teatro Garage

Andy, Norman e Sophie stanno arrivando. Sabato 15 marzo alle 21, al Teatro Garage - Sala Diana di Genova in via Paggi andrà in scena 'Andy e Norman' di Neil Simon.

Lo spettacolo è diretto e interpretato da Gino Versetti con Guglielmo Versetti, Ilaria De Stefano e Massimo Giardina. Musica dal vivo con Beppi Menozzi (tastiera) e Silvia Palazzini (voce) Audio e luci: Claudio Careddu Scenografia: Francesca Spinosa. Organizzazione generale: Daniela Rania.

La commedia si svolge a San Francisco negli anni '60 e si concentra sul complesso rapporto tra tre personaggi: Andy, Norman e Sophie. La loro vicenda, che prende la forma di un "triangolo amoroso", è intrecciata con riflessioni e situazioni di carattere politico. La storia prende avvio con Andy e Norman, due amici e colleghi che vivono insieme. Entrambi lavorano nel campo della cronaca e della produzione di film pornografici. Andy si occupa degli aspetti finanziari, mentre Norman è lo sceneggiatore. Entrambi sono impegnati a completare una commedia su cui stanno lavorando da tempo, con l’urgenza di terminare il finale per poter finalmente pagare il loro finanziatore. Ma Norman ha un ostacolo: è totalmente preso dalla nuova vicina di casa, Sophie, e perde di vista il lavoro per concentrarsi su di lei (un problema che Norman ha con le donne). Nel frattempo, Andy è costretto a uscire con la padrona di casa per evitare di pagare l'affitto. Purtroppo, l'ammirazione di Norman per Sophie si trasforma ben presto in un'ossessione, tanto che inizia a seguirla e a molestarla. Sophie, che sta per sposarsi con un luogotenente della marina statunitense, denuncia Norman, ma il suo comportamento insistente le costa il posto come insegnante di nuoto, un lavoro che aveva ottenuto dopo aver partecipato alle Olimpiadi, dove arrivò quinta. La situazione si complica quando Norman la segue in piscina per regalarle un'anatra viva, che, scappando, provoca il caos tra i presenti. Sophie, delusa, decide di fare un accordo con Andy per risolvere la situazione: inizierà a lavorare con loro come segretaria. Mentre Sophie lavora con Andy, si rende conto di provare un sentimento negativo nei suoi confronti, considerandolo ipocrita e manipolatore. Tuttavia, si accorge anche di essere attratta da lui. Nonostante il disprezzo reciproco, i due si baciano, ma Norman scopre tutto e, ferito, rompe il suo legame di amicizia con Andy. Andy gli dice che troverà un altro lavoro con suo padre, e Sophie decide di tornare a casa per concentrarsi sulle Olimpiadi. Tuttavia, appena Norman sta per andarsene, si rende conto di aver esagerato e decide di fare pace con Andy. Nel frattempo, Andy si rende conto di essere innamorato di Sophie e corre a cercarla, scoprendo che lei non ha mai lasciato l'appartamento, poiché anche lei è innamorata di lui. Ma proprio in quel momento, il telefono squilla...

