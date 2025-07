Genova, Tari, è polemica: Amiu chiama in causa Piciocchi "Piano condiviso", l'ex vicesindaco "Mai avallati aumenti, basta coi pretesti"

Dopo le polemiche esplose attorno all’aumento della TARI previsto per il 2026, il Presidente di AMIU Genova, Giovanni Battista Raggi, e il Direttore Generale, Roberto Spera, intervengono con una nota congiunta per fare chiarezza.

"A tutela dell’onorabilità e della professionalità dei dipendenti, dei dirigenti e degli amministratori di AMIU – dichiarano – riteniamo doveroso precisare che il PEF 2026 è il risultato di un approfondito lavoro tecnico avviato già nell’ottobre 2024".

Secondo i vertici aziendali, l’elaborazione del piano è avvenuta in stretto coordinamento con l’Amministrazione comunale in carica all’epoca, coinvolgendo l’allora Vicesindaco e Assessore al Bilancio Pietro Piciocchi. "È fatto noto e condiviso – aggiungono – che i costi previsti per il 2026, e dunque i ricavi attesi, sarebbero aumentati rispetto alla Relazione Previsionale precedente".

La replica non tarda ad arrivare. Pietro Piciocchi accusa la nuova Giunta di voler scaricare responsabilità politiche attraverso comunicati pilotati. "È evidente – attacca – che si tratta di una ritorsione. Non hanno gradito che sia stato io a scoprire e denunciare ciò che avevano nascosto tra le pieghe del bilancio: oltre all’IMU, anche la TARI aumenterà nel 2026."

E rincara: "Fatto sta che non esiste alcuna prova che io abbia mai avallato incrementi di costo. Anzi, è vero il contrario: la relazione previsionale aziendale è datata 26 maggio, quando la mia funzione era già terminata".

Piciocchi respinge ogni accusa di connivenza e rivendica il ruolo dell’opposizione: "Abbiamo dovuto reclamare con insistenza la presenza in aula dell’Assessore Silvia Pericu, che non si era nemmeno presentata in Commissione e che, una volta intervenuta, si è dimostrata del tutto impreparata".

Infine, l’affondo: "La Giunta non smentisce l’aumento, anzi lo dà per certo. Smettano di cercare colpevoli immaginari e si impegnino per evitare ulteriori aumenti delle tasse. È questo che interessa ai cittadini".

