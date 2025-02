Genova, Tari, assessore Avvenente replica alla Salis: "Comune non accetta lezioni dalla sinistra, il buco è opera delle 'sue' giunte"

"Non accettiamo lezioni da chi ha lasciato sulle spalle dei cittadini genovesi 185 milioni di euro di buco di bilancio su Amiu, un debito ereditato dalle Giunte di sinistra, certificato nel 2020 dalla Corte dei Conti, che ci ha imposto un piano di rientro in dieci anni e da chi ci ha lasciato una bomba ecologica innescata a Scarpino". Così l'assessore all'Ambiente del Comune di Genova Mauro Avvenente replica alle dichiarazioni della candidata del centrosinistra e del M5S a Genova Silvia Salis sulla situazione della tassa sui rifiuti in città.

Risanamento difficile - "Quando siamo arrivati nel 2017, Amiu era sull'orlo del fallimento, le banche avevano revocato tutti gli affidamenti, e, siccome il Consiglio comunale non aveva voluto riconoscere questo disavanzo, il bilancio previsionale del Comune era stato approvato con il parere contrario degli uffici, fatto di una gravità inaudita - denuncia Avvenente -. Nonostante l'eredità pesante, siamo riusciti, grazie alla competenza degli uffici comunali e dei nostri amministratori, a iniziare anche una flessione delle tariffe sulle tariffe domestiche a metro quadro. Oggi Amiu è un'azienda risanata, con un nuovo contatto di servizio, con una rinnovata credibilità con le banche, con un nuovo piano industriale molto ambizioso: non è stata svenduta ai privati, come avrebbe voluto fare la giunta Doria che si era impegnata con Iren, in cambio dell'acquisizione, ad aumentare la Tari di oltre il 40%".

Bomba ecologica da disinnescare - "Su Scarpino, poi, ricordiamo che abbiamo trovato una vera e propria bomba ecologica innescata: - commenta - parlare di ipotesi di inceneritori è dire falsità e fare un terrorismo ingiustificato che non si addice a chi vorrebbe amministrare il sesto Comune d'Italia. Sulle rate Tari, inoltre ricordo, che Genova è tra i Comuni italiani che offrono il maggior numero di rateizzazioni per il versamento della Tari: per citare un esempio, Milano ne assicura solo due. L'anticipo di due mesi dei termini di pagamento è legato a sollecitazioni da parte del ministero delle Finanze e all'esigenza posta dalla Ragioneria dello Stato di migliorare le performance di riscossione delle entrate, evitare difficoltà di gestione di cassa e accantonamenti di somme al fondo rischi, tutte situazioni che producono danni rilevanti ai cittadini".

Il commento di Barbieri (Orgoglio Genova) - “Le domande che fa confermano come la signora dei Parioli resti idealmente residente a Roma. Come mai a Genova paghiamo la Tari così alta? Perché a Genova, contrariamente a quanto fanno le giunte di centrosinistra a Roma, i buchi che abbiamo trovato li tappiamo. Vale per quelli sulle strade così come quelli, ancor più spaventosi, nei conti delle partecipate e della pubblica amministrazione. Forse sulle patinate riviste del Coni non ha mai letto che negli anni scorsi la magistratura ha sequestrato la discarica di Scarpino in cui una sinistra senza progettualità continuava a scaricare rifiuti oltre il consentito, e che la Corte dei Conti ha imposto all’amministrazione comunale genovese di applicare la legge e far pagare in bolletta ai cittadini i costi di quella chiusura e lo smaltimento dei rifiuti fuori regione". Così Federico Barbieri, coordinatore cittadino e consigliere comunale di Orgoglio Genova, risponde all’attacco sulla Tari di Silvia Salis.

"Anche parlando di inceneritore, la candidata prestata a Genova dimostra scarsa conoscenza dei temi. Non ci aspettavamo certo che potesse cogliere anche l’importanza di chiudere il ciclo dei rifiuti, in Liguria, con un termovalorizzatore, come previsto dal piano approvato dal centrodestra. Ancor più insperabile che sapesse - conclude - come la scelta del sito non sia politica, ma già affidata alla valutazione tecnica dell’Agenzia regionale dei rifiuti”.

