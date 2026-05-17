A Genova il Symposium 2026 delle comunità terapeutiche nel mondo

GENOVA - Lunedì 18 maggio dalle ore 9.00 avrà inizio in sessione plenaria l’inaugurazione e l’avvio lavori del Simposio Internazionale “Genova 2026” organizzato dalla World Federation of Therapeutic Communities (WFTC) per la prevenzione e la cura delle dipendenze, dalla droga all’alcolismo al gioco d’azzardo compulsivo e altre ancora.

Durante la mattinata sono previsti interventi e contributi di istituzioni e strutture che operano a livello mondiale, nazionale e territoriale.

Previsti gli interventi di:

Enrico Costa, Presidente CEIS, Vicepresidente WFTC

S.E. Marco Tasca, Arcivescovo di Genova

Alfredo Mantovano, Sottosegretario di Stato, Governo Italiano (in video)

Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Federico Delfino, Rettore dell’Università di Genova

Silvia Salis, Sindaca del Comune di Genova

Marco Bucci, Presidente della Regione Liguria

Sushma Taylor, Presidente WFTC World Federation of Therapeutic Communities

Luciano Squillaci, Presidente FICT, Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche

Paolo Molinari, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Giovanna Campello, UNODC United Nations Office on Drugs and Crime

L’obiettivo del Simposio che durerà tre giorni è la redazione e diffusione della “Carta di Genova” documento di indirizzo terapeutico e politico per le comunità di tutto il mondo nei prossimi 10 anni.









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