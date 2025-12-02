Genova: sviluppo cantieristica ponente, a gennaio completata la nuova banchina di allestimento

Avanza a ritmo sostenuto il progetto di ampliamento dell’area cantieristica del porto di Genova Sestri Ponente, che prevede la costruzione del un nuovo superbacino di carenaggio, l’estensione della banchina di allestimento e una serie di interventi complementari. L’intervento rappresenta un passo decisivo per potenziare la capacità produttiva del sito ligure, destinato a ospitare la costruzione di navi all’avanguardia, di dimensioni sempre maggiori e più ecologiche.

Il cuore del progetto è la realizzazione del nuovo bacino di carenaggio, il così detto superbacino, nel quale prenderanno forma navi fino a 360-380 metri di lunghezza e 50 metri di larghezza: un salto dimensionale notevole rispetto all’attuale bacino operativo, oggi limitato alla costruzione di imbarcazioni di dimensioni inferiori.

Su questo fronte, sono attualmente in corso i lavori per la realizzazione delle fondazioni speciali, una fase cruciale che getterà le basi della futura struttura. Sul lato di levante sono già stati completati 80 elementi, mentre proseguono in parallelo le attività di scavo per a portare il sedime dell’opera alla quota di +1 s.l.d.m., corrispondente al sottoimpalcato tecnico, l’area dove il concessionario installerà la maggior parte delle attrezzature necessarie alla costruzione di una grande nave o di più unità di medie e piccole dimensioni in contemporanea.

A lavori ultimati, il nuovo superbacino avrà una profondità di circa 15 metri e dimensioni di quasi 400 metri di lunghezza per 60 di larghezza. Sul lato sud sarà installata una chiusura mobile, la barcaporta che fungerà da porta d’ingresso: una volta chiusa, consentirà di svuotare il bacino e di avviare le lavorazioni sulla nave, dalla carena fino alla sommità dell’imbarcazione.

Le lavorazioni rappresentano un insieme complesso di interventi civili e impiantistici, che richiedono una coordinazione costante e precisa tra le diverse squadre operative dell’impresa e del concessionario, impegnate simultaneamente su più fronti per assicurare il completamento dell’opera nei tempi previsti per il secondo semestre del 2027.

L’altro fronte di intervento, dove le attività di cantiere stanno correndo per traguardare il completamento a gennaio 2026, riguarda l’ampliamento e potenziamento della banchina di allestimento, un’infrastruttura altamente performante con un fronte d’ormeggio di 313 metri che permetterà di agevolare e ottimizzare le operazioni di equipaggiamento delle navi di ultima generazione in costruzione nello stabilimento di Genova Sestri Ponente. Ad oggi è stato completato quasi il 90% della nuova banchina, mentre nelle prossime settimane prenderanno avvio le attività di finitura e la posa degli arredi di banchina. Contestualmente, si sta già procedendo all’installazione degli impianti necessari per garantire il pieno funzionamento dell’infrastruttura. Si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo, con l’obiettivo di rendere la banchina immediatamente operativa e pronta all’esercizio a inizio del nuovo anno.

Oltre alle due opere di maggiore impatto, il progetto comprende l’ampliamento dei piazzali operativi con il tombamento dell’attuale bacino 1 e una serie di interventi complementari finalizzate all’adeguamento dell’area alle maggiori dimensioni delle navi che vi transiteranno. Tra questi figurano i dragaggi e la demolizione di parte dei moli esistenti.

Il piano di sviluppo delle aree portuali industriali del ponente genovese si inserisce nel più ampio piano di rilancio infrastrutturale che coinvolge l’intero sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. In particolare, la realizzazione del nuovo superbacino e della banchina di allestimento contribuiranno al rafforzamento dell’intera filiera marittima nazionale, con ricadute positive in termini di occupazione e competitività internazionale dell’intero settore navale italiano. Il completamento di quest’opera rappresenta un elemento chiave anche per la modernizzazione dell’area di Genova Sestri Ponente, confermandola come una dei poli cantieristici più all’avanguardia d’Europa, nonché simbolo dell’eccellenza tecnologica ed ingegneristica italiana.

