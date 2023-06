Genova: svaligiavano case alla Foce, arrestati "specialisti" georgiani

I carabinieri di Genova hanno sgominato una banda di ladri professionisti georgiani che, secondo l'accusa, avrebbero svaligiato gli appartamenti di commercianti cinesi tra dicembre e aprile. Agli arresti sono finiti due uomini e una donna, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, senza fissa dimora e rintracciati a Buggiano (Pistoia) dove avevano la base operativa.

I furti sono stati commessi nel quartiere genovese della Foce. Il primo risale a dicembre, in via Barabino dove i ladri avevano rubato gioielli e soldi per circa 50 mila euro. Il secondo è stato messo a segno ad aprile in Via Rimassa: in questo caso la banda ha portato oltre 2mila euro in contanti, gioielli e abiti e accessori griffati per un valore di 12 mila euro. Il modus operandi era sempre lo stesso: i tre arrivavano a Genova con una macchina a noleggio e, dopo un sopralluogo presso l'appartamento da depredare che veniva effettuato nei giorni antecedenti al furto, entravano in azione. Un membro della banda rimaneva fuori a fare il palo, gli altri due salivano e, con una chiave bulgara, riuscivano a entrare nell'abitazione per portare via tutto. Soldi, abiti e gioielli venivano infilati dentro buste della spesa usate per passare inosservati.

In entrambi i casi le vittime sono imprenditori cinesi scelti dai trasfertisti dopo un monitoraggio nei pressi dei loro esercizi commerciali per studiarne le abitudini. Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati gioielli, orologi, abbigliamento firmato, borse e cinture di marchi di lusso. Sono in corso gli accertamenti per rintracciare i proprietari: non è escluso, infatti, che i tre abbiano messo a segno altri colpi in Liguria.