Genova, sulla giunta il via libera di Fratelli d'Italia: "Leali a Bucci, ok a due assessori"

di Edoardo Cozza

Gambino si occuperà di protezione civile e sicurezza, Bianchi di sport e turismo. Due consiglieri con delega: Gaggero all'innovazione e Vacalebre alle politiche abitative

Dopo le trattative sulla giunta comunale, sembra che sia finalmente stato trovato l'accordo tra il sindaco Bucci e tutte le forze di maggioranza sulla divisione dei compiti. Anche Fratelli d'Italia, uno dei partiti più attivi nel confronto, adesso dà il via libera a quella che diventerà le squadra degli assessori del Bucci-bis. In una nota, il coordinatore regionale Matteo Rosso, il coordinatore provinciale e capogruppo in Regione Liguria Stefano Balleari e il coordinatore metropolitano Antonio Oppicelli affermano: "Fratelli d’Italia ha lealmente sostenuto l’amministrazione guidata dal sindaco Bucci per 5 anni e durante la campagna elettorale. Il nostro risultato è stato determinante per la vittoria e nella fase di presentazione delle liste, su richiesta del sindaco abbiamo fatto passi indietro anche sulle presidenze dei Municipi al fine di rafforzare la coalizione e ottenere il miglior risultato possibile per Genova e per il centrodestra anche mettendo a rischio la percentuale di partito".

Fratelli d'Italia avrà due assessori: Sergio Gambino si occuperà di protezione civile, volontariato e sicurezza e Alessandra Bianchi per sport, impianti sportivi e turismo su proposta del sindaco che ne ha la competenza legale. Due anche i consiglieri con delega: Valeriano Vacalebre per le politiche abitative e Laura Gaggero per l'innovazione.

"Continueremo con serietà, lealtà e coerenza a lavorare per Genova utilizzando al meglio le competenze che i nostri amministratori metteranno a disposizione della città. Per Fratelli d’Italia non si tratta mai per l’occupazione di poltrone ma per un progetto generale che preveda il rispetto del merito, la qualità e i consensi. Fratelli d’Italia ancora una volta si conferma al servizio della città di Genova con coraggio, lealtà e competenza elementi fondanti della nostra continua crescita” si conclude la nota del partito della Meloni.