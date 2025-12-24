Genova: successo per la Casa di Babbo Natale a Palazzo Tursi

Oltre 12.500 persone hanno visitato la Casa di Babbo Natale, allestita per la prima volta nell’atrio di Palazzo Tursi, sede del Comune e uno dei principali Palazzi dei Rolli patrimonio Unesco. Un successo confermato anche nella mattinata della vigilia, quando in appena un’ora circa 500 visitatori hanno attraversato gli spazi natalizi. La Casa resterà aperta oggi fino alle 13 e dalle 15 alle 18.

"Per il nostro primo Natale a Palazzo Tursi abbiamo voluto creare uno spazio aperto, accogliente e gratuito, dove la magia del Natale fosse davvero per tutti", ha dichiarato la sindaca Silvia Salis. "Vedere bambini e bambine entrare con lo stupore negli occhi, tra laboratori, musica, il grande albero e l’incontro con Babbo Natale, ci conferma che la scelta è stata quella giusta. Siamo già al lavoro per rendere l’iniziativa ancora più attrattiva il prossimo anno".

Soddisfazione anche da parte dell’assessora alle Tradizioni e Turismo Tiziana Beghin: "I numeri e l’apprezzamento di famiglie e visitatori dimostrano che abbiamo centrato l’obiettivo: un evento inclusivo, capace di creare atmosfera natalizia e offrire intrattenimento di qualità in una cornice di grande valore storico e artistico".

Il grande albero al centro dell’atrio, le installazioni luminose e musicali, i laboratori creativi per decorare biscotti e realizzare addobbi, insieme agli animatori-elfi, hanno coinvolto grandi e piccoli. Centinaia le letterine imbucate nella cassetta della posta di Babbo Natale, così come i biscotti e le decorazioni realizzate nei laboratori, trasformando Palazzo Tursi in un luogo di festa, condivisione e cultura.

